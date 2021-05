Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino justifie son dernier choix fort avec Neymar !

Publié le 13 mai 2021 à 16h10 par D.M.

Neymar a débuté le match de Coupe de France face à Montpellier sur le banc des remplaçants. A la fin de cette rencontre, Mauricio Pochettino a justifié ce choix.

Le PSG a eu le plus grand mal à se qualifier pour la finale de la Coupe de France ce mercredi. Malgré un doublé de Kylian Mbappé, le club parisien a vu Montpellier revenir au score et a dû attendre les tirs au but pour composter son billet pour le Stade de France. Une rencontre tendue marquée notamment par le carton jaune, en toute fin de match, de Neymar. Laissé sur le banc des remplaçants au coup d’envoi, l’attaquant brésilien n’était pas à 100% selon Mauricio Pochettino.

« Il était enrhumé et n’était pas en condition de démarrer »