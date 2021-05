Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce fracassante sur l'avenir de Lewandowski !

Publié le 14 mai 2021 à 16h15 par D.M.

Président du conseil d'administration du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge s'est prononcé sur l'avenir de Robert Lewandowski, annoncé dans le viseur du PSG;

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Pour l’heure, le mystère reste entier. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG et courtisé par le Real Madrid, le joueur français a entamé des discussions avec ses responsables pour prolonger son contrat, mais pour l’heure, les deux parties ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente comme le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité le 8 avril dernier. Directeur sportif du PSG, Leonardo se prépare à toutes les éventualités et notamment à celle de vendre Mbappé cet été. Selon ESPN , le dirigeant parisien voudrait frapper fort et aurait notamment ciblé Robert Lewandowski. Mais le PSG devrait tirer un trait sur l’attaquant polonais.

« Lewandowski ? Il reste »