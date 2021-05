Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli se prononce déjà sur le successeur de Florian Thauvin !

Publié le 14 mai 2021

Florian Thauvin ayant déjà acté son départ de l’OM pour la fin de saison, la direction du club phocéen va devoir sérieusement se pencher sur sa succession. Et Jorge Sampaoli a déjà dressé le portrait robot du joueur qu’il souhaite recruter durant le mercato estival pour oublier l’international français…

C’est officiel depuis maintenant quelques jours : Florian Thauvin quittera gratuitement l’OM l’été prochain à l’issue de son contrat pour rejoindre André-Pierre Gignac de l’autre côté de l’Atlantique, aux Tigres de Monterrey. Un choix de carrière pour le moins inattendu de la part de l’attaquant français, qui disposait pourtant d’une grosse cote en Europe depuis plusieurs mois (Milan AC, FC Séville, Leicester…). Thauvin va donc laisse un grand vide derrière lui dans le secteur offensif de l’OM qui, de son côté, va devoir sérieusement se pencher sur sa succession avec des moyens financiers limités. Et Jorge Sampaoli sait déjà ce qu’il veut pour remplacer Florian Thauvin…

« Un profil d’attaquant latéral »

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur argentin de l’OM a dans un premier temps affiché de grands regrets sur ce départ libre de Thauvin : « C'était un joueur important pour le projet. Nous souhaitions qu'il reste mais on n'a pas pu faire grand chose. Son départ est une situation que nous ne souhaitions pas, mais nous allons essayer de la résoudre au mieux. On va voir qui va prendre pour le remplacer », a confié Sampaoli. Et justement, vers qui l’OM pourrait se tourner pour sa succession ? Là-encore, l’entraîneur argentin est intervenu : « Il a un profil d'attaquant latéral, il faudra trouver un profil conforme au système, un joueur dans le même profil que Thauvin, avec un rendement dans les stats de but, bon dans les un contre un. Un profil qui sache également jouer collectivement ». En clair, Pablo Longoria sait déjà à quoi s’en tenir pour faire plaisir à son entraîneur. D’ailleurs, comme l’a récemment révélé Foot Mercato, l’OM aurait activé des discussions pour tenter de faire Jérémie Boga, l’attaquant ivoirien de Sassuolo, évalué à 20M€.

