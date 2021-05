Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les chiffres de l'opération Agüero enfin révélés !

Publié le 14 mai 2021 à 18h30 par Amadou Diawara mis à jour le 14 mai 2021 à 19h55

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester City, Sergio Agüero se dirigerait tout droit vers le FC Barcelone. En effet, un bail de deux saisons à hauteur de 9M€ l'attendrait en Catalogne. Et alors qu'il devrait s'assoir sur 40% de son salaire pour rejoindre l'écurie blaugrana, Sergio Agüero pourrait recevoir deux primes légèrement inférieures à 6M€ en guise de compensation.

Après avoir fait le plus grand bonheur de Manchester City pendant 10 saisons, Sergio Agüero va prendre le large cet été. Engagé jusqu'au 30 juin, El Kun a d'ores et déjà annoncé qu'il allait quitter les Citizens à la fin de cette saison. S'il n'a pas encore révélé l'identité de son futur club, Sergio Agüero serait parti pour rejoindre le FC Barcelone. Depuis le départ de Luis Suarez vers l'Atlético l'été dernier, le Barça n'a pas encore recruté de nouvel avant-centre. Et il semblerait que le club emmené par Ronald Koeman ait opté pour Sergio Agüero. Une décision qui n'aurait pas été prise au hasard, puisque Lionel Messi aurait lui-même demandé la signature de son compatriote argentin. Et alors que Lionel Messi sera également en fin de contrat le 30 juin, Joan Laporta serait prêt à lui faire ce cadeau pour l'encourager à parapher un nouveau bail avec le FC Barcelone.

Une baisse de salaire 40% pour signer au Barça ?

Comme l'a indiqué Eurosport España , Sergio Agüero devrait donc signer un contrat de deux saisons avec le FC Barcelone. L'opération serait en très bonne voie aujourd'hui, grâce aux entretiens positifs entre Joan Laporta et l'agent d' El Kun . A tel point qu'il ne resterait plus que quelques petits détails à régler avant que Sergio Agüero ne soit officiellement un joueur du Barça. Et avec l'arrivée du numéro 10 de Manchester City, Lionel Messi devrait rempiler avec le club catalan dans la foulée. A contrario, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann devraient, eux, être poussés vers la sortie. D'après les dernières indiscrétions de Francesc Aguilar, journaliste de Mundo Deportivo , la signature de Sergio Agüero au Barça devrait avoir une très mauvaise incidence sur l'avenir des deux attaquants français. En effet, l'écurie blaugrana pourrait sacrifier à la fois Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, qui disposent d'un salaire XXL, pour ne pas voir sa situation financière s'aggraver à cause de Sergio Agüero. Mais combien coutera l'opération Agüero au FC Barcelone précisément ?

Un contrat de 9M€ + deux primes de 5,8M€ ?