Mercato - Barcelone : Agüero à l'origine d'un coup de tonnerre pour deux autres stars ?

Publié le 14 mai 2021 à 13h00 par D.M.

Le FC Barcelone serait parvenu à trouver un accord avec Sergio Agüero. Une arrivée qui pourrait pousser vers la sortie Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Explications.

Le FC Barcelone serait sur le point de boucler l’arrivée de sa première recrue estivale. Selon la presse étrangère, le club catalan est parvenu à trouver un accord avec Sergio Agüero, sous contrat jusqu’en juin prochain prochain avec Manchester City. Comme indiqué par Sport, l’attaquant argentin aurait accepté l'offre du FC Barcelone afin notamment d’évoluer aux côtés de son partenaire en sélection Lionel Messi. Il serait question d’un contrat de deux ans et d’un salaire annuel de 8M€. Une arrivée qui pourrait totalement relancer l’avenir d’Ousmane Dembélé, mais aussi d’Antoine Griezmann.

Griezmann et Dembélé poussés vers la sortie ?