Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi aurait fait une énorme demande à Laporta !

Publié le 14 mai 2021 à 10h30 par D.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec Manchester City, Sergio Agüero aurait trouvé un accord avec le FC Barcelone. Une venue réclamée par son partenaire en sélection Lionel Messi.

A la recherche d’un attaquant capable de remplacer Luis Suarez, parti à l’Atlético lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a essuyé plusieurs échecs sur le marché. Le club catalan avait notamment essayé durant l’été 2020 de recruter Lautaro Martinez, mais les discussions avec l’Inter ont été compliquées. Toutefois, Joan Laporta serait sur le point de combler ce besoin. Selon la presse espagnole, le FC Barcelone serait sur le point d’enrôler Sergio Agüero, sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester City.

Messi aurait demandé à Laporta de recruter Agüero