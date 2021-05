Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De gros doutes en interne sur Sergio Agüero ?

Publié le 13 mai 2021 à 22h00 par T.M.

En fin de contrat à Manchester City, Sergio Agüero est annoncé plus proche que jamais du FC Barcelone. Toutefois, en Catalogne, ce dossier serait loin de faire l’unanimité.

L’été dernier, le FC Barcelone n’a pas réussi à remplacer Luis Suarez, parti à l’Atlético de Madrid. Ayant dû faire toute la saison sans réel buteur, le club catalan va tenter de résoudre cela durant l’intersaison. Ainsi, pour Joan Laporta, la priorité serait de faire venir au moins un 9. Et plus les jours passent, plus le premier renfort du Barça se profile. En effet, celui-ci pourrait être ni plus ni moins que Sergio Agüero. Arrivant au terme de son contrat à Manchester City, l’Argentin souhaiterait absolument venir à Barcelone, notamment pour jouer avec Lionel Messi, son ami. Une arrivée qui pourrait d’ailleurs avoir son importance pour la prolongation de la Pulga.

Des doutes au Barça