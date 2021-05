Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a bouclé un premier renfort colossal !

Publié le 13 mai 2021 à 14h00 par D.M. mis à jour le 13 mai 2021 à 14h04

Le FC Barcelone aurait trouvé un accord avec l'agent de Sergio Agüero. Sauf énorme retournement de situation, l'attaquant argentin évoluera en Liga la saison prochaine.

Agé de 32 ans, Sergio Agüero ne portera pas le maillot de Manchester City la saison prochaine. Sacré champion d'Angleterre avec son équipe, l'attaquant argentin a pris la décision de ne pas prolonger son contrat et de quitter la Premier League. Annoncé un temps dans le viseur de la Juventus ou encore du PSG, le Kun aurait pris la décision de rejoindre le FC Barcelone afin notamment d'évoluer aux côtés de son compatriote Lionel Messi. Et à en croire la presse espagnole, l'arrivée d'Agüero au FC Barcelone serait en très bonne voie.

Agüero a trouvé un accord avec le Barça