Mercato - Barcelone : Énorme couac pour le retour de Pep Guardiola ?

Publié le 14 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Annoncé comme potentiel successeur de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, Pep Guardiola est si « heureux » qu’il pourrait bien poursuivre son aventure à Manchester City si l’on en croit les propos Txiki Begiristain.

Et si Pep Guardiola revenait prendre les rênes de l’effectif du FC Barcelone 9 ans après son départ du club culé ? C’est du moins l’hypothèse que le journaliste Oriol Domènech a communiqué sur le plateau de Tv3 dernièrement. « Peut-être que dans les semaines à venir, nous parlerons d'un autre membre de Manchester City. Il ne s’agit pas d’un joueur et son prénom commence par P ». Et d’après le père du coach de Manchester City, à savoir Valentí Guardiola, un retour au FC Barcelone serait une possibilité. Néanmoins, alors que les Skyblues ont raflé un nouveau titre de champion de Premier League, le comité de direction de Manchester City n’est pas vraiment craintif d’un départ de Guardiola au vu de son état d’esprit.

« Un manager incroyable qui est heureux et qui est heureux grâce à la façon dont nous sommes organisés »