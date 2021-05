Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un désaccord entre Leonardo et Al-Khelaïfi pour Aurier ?

Publié le 15 mai 2021 à 15h15 par Th.B.

D’après la presse, le retour de Serge Aurier avancerait si bien qu’un accord entre Nasser Al-Khelaïfi et le latéral droit de Tottenham aurait été trouvé. Néanmoins, Leonardo ne serait pas à l’origine des mouvements du président du PSG dans cette opération.

Alors qu’Alessandro Florenzi ne devrait pas être conservé à l’intersaison, soit à l’expiration du prêt convenu entre le PSG et la Roma l’été dernier avec une option d’achat non obligatoire de 9M€, les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain se pencheraient sur sa succession. Et une ancienne figure de l’ère QSI serait susceptible de retrouver le club de la capitale. Depuis quelque temps, le nom de Serge Aurier revient avec insistance dans la presse. D’ailleurs, ce vendredi, Soccer Link a révélé que Nasser Al-Khelaifi avait pris les commandes de ce dossier devenu donc très chaud au PSG.

Leonardo pas à l’origine du choix Serge Aurier ?

Soccer Link a même dévoilé que Nasser Al-Khelaïfi se serait d’ores et déjà mis d’accord avec le latéral droit de Tottenham où il n’est contractuellement lié que jusqu’en juin 2022. La prochaine étape pour le président du PSG serait d’en faire de même avec son homologue Daniel Levy. Cependant, ce choix ne serait pas une totale évidence au Paris Saint-Germain. Sur son compte Twitter , le journaliste de Téléfoot Julien Maynard a fait savoir que ce n’était pas une décision initiée par Leonardo. Le directeur sportif du PSG ne partagerait donc pas la même position que le président Al-Khelaïfi sur le dossier.