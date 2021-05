Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato : Le LOSC prépare le départ de Galtier !

Publié le 15 mai 2021 à 14h45 par Alexis Bernard mis à jour le 15 mai 2021 à 14h46

Concentré sur la fin de la Ligue 1 et ce titre de champion de France qui leur tend les bras, le LOSC commence toutefois à envisager un avenir sans Christophe Galtier. Voici nos informations.

A deux journées de la fin du championnat, l’exploit est à portée de mains pour le LOSC. Le titre de champion de France se profile pour les hommes de Christophe Galtier, une performance face à un PSG plus armé que jamais. Et si les Dogues ne veulent penser qu’à cet objectif de fin de saison, les dirigeants, eux, commencent déjà à envisager un scénario pour la saison prochaine : celui d’un départ de leur entraîneur, Christophe Galtier.

Laurent Blanc, la priorité

Selon nos informations, ce qui était une éventualité hier est désormais une option concrète : Christophe Galtier pourrait quitter le LOSC et le club s’y prépare. Piloté par le président Olivier Létang, le dossier a pris de l’ampleur depuis une semaine. Et d’après nos sources, si les Lillois ont sondé Lucien Favre (qui ne semble pas intéressé), la priorité en cas de départ de Galtier s’appelle Laurent Blanc. Après avoir collaboré ensemble au PSG, Létang et Blanc entretiennent une excellente relation. Un lien qui pourrait clairement jouer en faveur d’une arrivée de Blanc à Lille.



De plus, comme révélé par le10sport.com au moment où l’ancien sélectionneur des Bleus a rejoint le Qatar, il envisageait déjà un retour en Europe avant même de prendre en main Al-Rayyan. Cité comme possible sélectionneur du Qatar pour le Mondial 2022, Laurent Blanc n’envisageait pas cette éventualité. Son objectif a toujours été de se relancer, même au Moyen-Orient, pour ensuite revenir dans un projet en Europe. Lille coche beaucoup de cases pour l’ex-entraîneur du PSG…

Galtier : Lyon ou Nice ?