Mercato - OM : Longoria active une nouvelle piste surprenante en Ligue 1 !

Publié le 15 mai 2021 à 12h10 par La rédaction

A la recherche d'un avant-centre, l'OM aurait coché le nom de Stephy Mavididi, auteur de 9 buts cette saison sous le maillot de Montpellier.

L’attaque de l’OM pourrait connaître de multiples bouleversements. Arrivé à Marseille en 2017, Valère Germain a d’ores et déjà annoncé son départ à la fin de la saison. L’ancien joueur de l’AS Monaco ne serait pas contre une aventure à l’étranger et est suivi par le Celta de Vigo selon nos informations exclusives. Quant à Arkadiusz Milik et Dario Benedetto, leur avenir parait incertain. Arrivé cet hiver, l’international polonais pourrait prendre la direction de la Juventus selon certains médias italiens, tandis que Benedetto serait tenté par une aventure en MLS.

L'OM sur les traces de Mavididi