Foot - Ligue 1

Lille qui craque, festival de l’OM et du PSG… Nos pronostics pour l’avant-dernière journée de Ligue 1 !

Publié le 15 mai 2021 à 7h20 par La rédaction

Chaque semaine, le10sport.com vous livre ses pronostics de la Ligue 1. En partenariat avec Barrière Bet, voici notre grille pour la 37e journée, à suivre ce dimanche (21h) en Multiplex.

37ème et avant dernière journée de Ligue 1 et suspense toujours maximal ! En haut du tableau, le LOSC, leader, va tout faire pour maintenir sa courte avance sur le PSG. Car les Parisiens sont à l’affut du moindre relâchement lillois. Derrière eux, la troisième place n’a toujours pas trouvé preneur et la lutte entre Lyon et Monaco promet. Pareil pour la 5ème place. Marseille, Lens et Rennes veulent arracher une qualification en Ligue Europa et cet avant-dernier épisode peut s’avérer décisif. Et dans la course au maintien, 6 équipes sont toujours en lutte et cette 37ème journée condamnera certainement certaines d’entre elles…

Le PSG et l'OM à la fête

Montpellier - Brest

Tout juste éliminé de la Coupe de France après sa défaite aux tirs au but contre le PSG, Montpellier reçoit Brest pour clôturer au mieux sa saison. Dans ce match sans enjeu, le MHSC voudra gagner pour la dernière Michel Der Zakarian à la Mosson. Contre des Brestois moins performants ces dernières semaines, Montpellier l’emportera.

Notre pronostic : Victoire de Montpellier



Lorient - Metz

Match pour le maintien pour Lorient ! Les Merlus luttent pour leur survie et n’ont qu’un point d’avance sur Nantes, barragiste. Contre Metz, la tâche ne sera pas facile pour les hommes de Christophe Pélissier et on voit bien un score de parité avec des buts.

Notre pronostic : Match nul



Dijon - Nantes

Nantes va continuer sa remontée fantastique. Contre des Dijonnais qui n’ont plus rien à jouer, les hommes d’Antoine Kombouaré vont l’emporter pour tenter de sortir de la zone rouge.

Notre pronostic : Victoire de Nantes



Lille - ASSE

Match capital dans la course au titre ! Avec 3 points d’avance sur Paris, une victoire mettrait le LOSC dans une position très favorable. Mais jusqu'à présent, les coéquipiers de Yilmaz n'ont commis aucune erreur. Sous la pression, à la maison, ils pourraient craquer. Face à une équipe déroutante comme l'ASSE, capable du pire comme de réaliser de temps en temps le meilleur, les Dogues pour flancher.

Notre pronostic : Victoire de l'ASSE



Bordeaux - Lens

Dans la course à la 5ème place, les Lensois doivent à tout prix gagner. Mais les coéquipiers de Gaël Kakuta semblent s’épuiser dans cette difficile fin de saison. Même si Bordeaux n’a plus rien à jouer, Lens va galérer.

Notre pronostic : Match nul



Nice - Strasbourg

Des Niçois irréguliers contre des Strasbourgeois qui jouent leur peau, voilà un match qui nous promet des buts. Les Alsaciens, 16ème du classement, n’ont qu’un petit point d’avance sur le barragiste. Et même si le Nice d’Adrian Ursea n’a plus rien à jouer, ils devraient l’emporter.

Notre pronostic : Victoire de Nice



OM - Angers

C’est maintenant ou jamais pour les Marseillais… Après le revers concédé à Geoffroy-Guichard, les hommes de Jorge Sampaoli reçoivent des Angevins déjà sauvés. Aucun enjeu donc pour les visiteurs, mais la bande à Dimitri Payet voudra arracher les 3 points. Solide à domicile, l’OM assurera le spectacle.

Notre pronostic : Victoire de l’OM



PSG - Reims

Paris va beaucoup marquer, parce que Paris a Mbappé ! Le retour de l’attaquant français a fait un bien fou à cette équipe parisienne dans le dur ces derniers temps. Et même si le PSG semble avoir dit adieu au titre, un faux-pas lillois n’est pas à exclure. Les hommes de Pochettino vont dérouler contre des Reimois qui n’ont rien à jouer.

Notre pronostic : Victoire du PSG



Monaco - Rennes

Dans la lutte pour la 3ème place, Monaco et l’OL se rendent coup pour coup. Dimanche soir, les Monégasques, en ballotage favorable, accueillent des Rennais qui vont beaucoup mieux depuis l’arrivée de Bruno Génésio. Les Bretons vont continuer leur bonhomme de chemin et ramèneront un point précieux.

Notre pronostic : Match nul



Nîmes - Lyon

Lyon va beaucoup mieux depuis sa victoire à Louis-II. Les Gones sont à l’affut du moindre faux-pas monégasque pour leur chiper la troisième place qualificative pour la Ligue des Champions. A Nîmes, le talent lyonnais emmené par un Lucas Paqueta royal en cette fin de saison fera la différence.

Notre pronostic : Victoire de Lyon