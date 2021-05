Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : Lucien Favre en approche ? La réponse !

Publié le 12 mai 2021 à 19h20 par Alexis Bernard

Libre de tout contrat, Lucien Favre est évoqué du côté de l’OL et du LOSC. Voici les informations du 10 Sport sur ce dossier.

Depuis son départ du Borussia Dortmund, Lucien Favre est un homme très courtisé. Et notamment en France. Le technicien suisse a tour à tour été approché par Rennes et l’OM ces derniers mois. Mais la perspective de reprendre une équipe en cours de saison ne le tentait pas, préférant démarrer une saison avec un recrutement et une préparation maîtrisée de A à Z. Et récemment, son nom est revenu du côté de l’OL et du LOSC, qui aspirent à trouver un nouveau coach. Un technicien pour prendre la suite de Rudi Garcia, sur le départ, et pour reprendre le potentiel flambeau de Christophe Galtier, possible partant.

Favre ne priorise pas un retour en France

Selon nos informations, Lucien Favre n’a pas été contacté ni même approché par l’OL. Si son profil pourrait correspondre aux attentes lyonnaises, aucune démarche en coulisses à son sujet. En revanche, pour le LOSC, quelques petites approches discrètes. Un début de positionnement pour se signaler auprès du technicien suisse. Mais selon nos sources, la perspective d’un retour en France ne fait pas partie des priorités de Lucien Favre. A l’écoute des projets, il ne regarde pas nécessaire en Ligue 1 pour le moment. Peu de chance, à l’heure où nous écrivons ces lignes, de le voir prendre les destins de Lyon ou Lille la saison prochaine.