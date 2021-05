Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un duel au sommet pour la succession de Zidane ?

Publié le 16 mai 2021 à 11h00 par A.C.

Zinedine Zidane pourrait laisser sa place au real Madrid, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022.

En Espagne, on n’a plus de doutes. Zinedine Zidane quitter le Real Madrid à la fin de la saison, tout comme il l’a fait en 2018. La relation avec ses dirigeants se serait compromise au fil des mois et lorsqu’il a été interrogé sur son avenir, le Français s’est toujours montré très évasif. « Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout peut arriver, c'est le Real Madrid » a expliqué tout récemment Zidane, en conférence de presse. « Ma force, c'est le quotidien, je ne me vois pas au-delà du quotidien. Je ne regarde ni le passé ni l'avenir, tout ce qui compte, c'est le présent ». A Madrid, on semble d’ailleurs déjà se préparer à son départ...

Allegri ou Raul pour le Real Madrid