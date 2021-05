Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme bombe lâchée par Zidane se confirme !

Publié le 16 mai 2021 à 9h30 par K.V.

Régulièrement annoncé sur la sellette cette saison, Zinedine Zidane aurait annoncé son départ aux joueurs du Real Madrid. Une information qui ne cesse de prendre de l'ampleur dernièrement.

« Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout peut arriver, c'est le Real Madrid. Ma force, c'est le quotidien, je ne me vois pas au-delà du quotidien. Je ne regarde ni le passé ni l'avenir, tout ce qui compte, c'est le présent ». Interrogé ce samedi, en conférence de presse, sur son avenir, Zinedine Zidane a laissé planer un suspense que certains jugeront comme révélateur. Et pour cause, l'entraîneur français fait l'objet de nombreuses rumeurs qui évoquent un départ du Real Madrid à la fin de la saison. Selon les informations divulguées par le journaliste Fernando Burgos au micro d’ Onda Cero , Zinedine Zidane aurait déjà averti ses joueurs sur le fait qu'il ne serait plus à la tête de la Casa Blanca la saison prochaine.

Zidane au Real ? Une histoire qui touche à sa fin