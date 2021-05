Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman a pris une grosse décision pour son avenir !

Publié le 16 mai 2021 à 10h00 par B.C.

Malgré les doutes de Joan Laporta à son égard, Ronald Koeman n’aurait pas l’intention de quitter le FC Barcelone et ne devrait pas faciliter la tâche de son président.

Une année seulement après son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman est déjà menacé. Joan Laporta songerait en effet à remplacer le Néerlandais, et plusieurs personnes au sein du club militeraient pour un changement sur le banc de touche. En effet, les derniers choix de Koeman sont pointés du doigt en interne, mais le principal intéressé ne compte pas baisser les bras comme il l’a réaffirmé ce samedi en conférence de presse. « J'ai déjà dit que nous parlerons après la saison. Surtout du côté du club, car je suis heureux et je veux continuer. C'est un chemin qui ne se termine pas cette saison, nous avons fait de bonnes choses et il y a des données spectaculaires », a-t-il indiqué.

Koeman veut honorer son contrat