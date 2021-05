Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman met les choses au clair sur son avenir !

Publié le 15 mai 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 15 mai 2021 à 14h31

Dans un contexte où il est annoncé qu’il pourrait quitter le FC Barcelone, Ronald Koeman a assuré ce samedi en conférence de presse qu’il ne souhaitait pas quitter l’écurie catalane en fin de saison, tout en apportant des précisions sur sa rencontre au sommet de cette semaine avec Joan Laporta.

Arrivé l’été dernier au FC Barcelone en lieu et place de Quique Setién, Ronald Koeman pourrait ne pas faire long feu sur le banc de l’écurie catalane. En effet, tandis que le club catalan réalise une saison décevante dans la mesure où il a été éliminé dès le stade des huitièmes de finale en Ligue des champions contre le PSG et qu’il est mal en point dans la course au titre en Liga, plusieurs personnes au sein du Barça pointeraient du doigt l’entraineur néerlandais. De ce fait, à un an de la fin de son contrat, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas pourrait être démis de ses fonctions au terme de cette saison 2020/2021. Résultat, la première saison de Ronald Koeman au FC Barcelone serait finalement sa dernière.

« Je suis heureux et je veux continuer »

Cependant, pour l’heure, l’entraîneur de 58 ans refuse de baisser les bras et veux encore croire au fait qu’il sera présent du le banc du Barça la saison prochaine. Et à la veille du match des Blaugrana contre le Celta de Vigo ce dimanche en Liga, Ronald Koeman a tenu à affirmer en conférence de presse son envie de poursuivre au FC Barcelone la saison prochaine. « J'ai déjà dit que nous parlerons après la saison. Surtout du côté du club, car je suis heureux et je veux continuer. C'est un chemin qui ne se termine pas cette saison, nous avons fait de bonnes choses et il y a des données spectaculaires. Il y a beaucoup de choses positives. Critiquer et dire des choses qui à un moment donné ont été parfaites et tout est horrible, ce n'est pas juste. (…) Je n’en dirai pas plus sur mon futur. C'est tout. Le club a le dernier mot, quand le président ne parle pas ou quand il parle, il y a la vérité. Dans ce sens, je suis très calme », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par SPORT .

Une rencontre en fin de saison est prévue avec Joan Laporta !