Mercato - Barcelone : Koeman envoie un message fort à Laporta pour son avenir !

Publié le 15 mai 2021 à 14h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que le futur de Ronald Koeman au FC Barcelone s’écrit en pointillés, l’entraîneur néerlandais a clairement indiqué en conférence de presse vouloir rester en Catalogne la saison prochaine.

Le moins que l’on puisse dire est que Ronald Koeman n’a pas traversé une première saison de tout repos au FC Barcelone. En effet, celui qui est arrivé sur le banc du club catalan l’été dernier n’a pas pu empêcher son équipe d’afficher un visage extrêmement inconstant lui ayant coûté cher aussi bien en Ligue des champions qu’en Liga. En Europe, le Barça a été éliminé dès le stade des huitièmes de finale par le PSG, tandis qu’il s’est grandement compliqué la tâche dans sa course au titre en championnat en allant concéder un nul 3-3 sur la pelouse du Levante UD quand, dans le même temps, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid ont engrangé des points. Dans ce contexte, il est annoncé que l’avenir de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone s’écrit en pointillés et qu’il pourrait partir cet été, à un an de la fin de son contrat.

« Je suis heureux et je veux continuer »