Mercato - Barcelone : Laporta pourrait prendre une décision tonitruante avec Griezmann !

Publié le 15 mai 2021 à 8h30 par H.G. mis à jour le 15 mai 2021 à 8h35

Bien qu’Antoine Griezmann soit auteur de meilleures performances ces dernières semaines au FC Barcelone, le club catalan n’écarterait pas l’hypothèse d’un départ de l’international français cet été.

Arrivé à l’été 2019 en provenance de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a été l’auteur de premiers mois très délicats au sein du FC Barcelone. Et pour cause, l’international français ne parvenait pas à s’adapter au jeu du club catalan et n’avait pas réussi à nouer une grande relation technique avec Lionel Messi à son arrivée. Ainsi, l’été dernier, le natif de Mâcon a été annoncé sur le départ du Barça à plusieurs reprises. Cependant, Ronald Koeman croyait en lui, et il a ainsi décidé de s’appuyer tout au long de cet exercice 2020/2021. Cela a d’ailleurs porté ses fruits dans la mesure où Antoine Griezmann a peu à peu remonté la pente. Jamais avare en efforts, le Champion du monde 2018 a réussi à se faire une place au FC Barcelone, même s’il n’affiche pas le même niveau qu’à l’Atlético de Madrid, où il était alors le véritable patron de l’attaque de l’écurie entrainée par Diego Simeone.

Le FC Barcelone serait prêt à vendre Antoine Griezmann !