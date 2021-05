Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'arrivée d'Antoine Griezmann dictée... par Al-Khelaïfi ?

Publié le 15 mai 2021 à 5h00 par T.M.

En 2019, le FC Barcelone n’a pas hésité à lâcher 120M€ pour s’offrir Antoine Griezmann. Arrivé en provenance de l’Atlético de Madrid, le Français pourrait notamment devoir son transfert à… Neymar.

Depuis son explosion sous le maillot de la Real Sociedad, Antoine Griezmann a souvent été lié au FC Barcelone. Il aura toutefois fallu attendre l’été 2019 pour voir le Français rejoindre la Catalogne, et tout cela après de nombreux rebondissements. En effet, un an auparavant, Griezmann s’était fait remarquer en recalant le Barça lors de son documentaire La Decision. Un « non » qui n’aura finalement pas refroidi qui est ainsi revenu à la charge en 2019. Mais le natif de Mâcon n’aurait à ce moment pas été la priorité.

Griezmann à défaut de Neymar !