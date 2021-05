Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern Munich était proche de jouer un mauvais tour à Pochettino !

Publié le 15 mai 2021 à 3h45 par T.M.

Rien n’est encore officiel, mais Julian Draxler devrait prochainement prolonger avec le PSG. Toutefois, voir l’Allemand rester était loin d’être gagné…

Ces dernières semaines, les prolongations se sont enchainées au PSG. Ainsi, Angel Di Maria, Keylor Navas et surtout Neymar ont lié un peu plus leur avenir avec le club de la capitale. Mais cette vague de prolongations ne devrait pas s’arrêter là. Alors que la signature de Kylian Mbappé se fait encore et toujours attendre, le prochain à signer un nouveau bail au PSG devrait être Julian Draxler. Annoncé très proche d’un départ, l’Allemand va finalement continuer avec les Parisiens, à la demande notamment de Mauricio Pochettino.

Le Bayern Munich était proche