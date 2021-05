Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour l’avenir de Julian Draxler !

Publié le 13 mai 2021 à 0h45 par H.G.

En fin de contrat le 30 juin, Julian Draxler devrait bel et bien prolonger son bail au Paris Saint-Germain prochainement. Et Mauricio Pochettino ne serait clairement pas étranger à ce retournement de situation pour l'avenir de l'Allemand.

Personne n’attendait cette prolongation, et elle serait finalement imminente ! En effet, globalement décevant depuis son arrivée au PSG en janvier 2017, l’international allemand se dirigeait droit vers un départ libre le 30 juin prochain au terme de son contrat. Mais tout a finalement changé pour le joueur de 27 ans au cours des dernières semaines. Relancé sportivement par Mauricio Pochettino, l’ancien joueur du VfL Wolfsburg serait maintenant proche de parapher un nouveau contrat de trois ans au PSG à en croire les derniers échos parus dans la presse.

Mauricio Pochettino a tout changé pour Julian Draxler !