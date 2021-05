Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour Leonardo dans ce dossier XXL !

Publié le 15 mai 2021 à 7h15 par La rédaction

Récent vainqueur de la DFB Pokal avec le Borussia Dortmund, Jadon Sancho devrait quitter les jaunes et noirs à l'issue de la saison. Mais alors que le PSG serait intéressé, ce serait Manchester United qui tiendrait la corde grâce à un atout de taille.

À peine revenu sur les terrains et déjà décisif avec Dortmund, Jadon Sancho n'a plus rien à prouver à personne du côté du BVB. Arrivé en provenance de Manchester City en 2017, l'anglais de 21 ans n'est pas certain de rester au Borussia Dortmund la saison prochaine malgré sa bonne entente avec son compère d'attaque Erling Haaland. Suivi par plusieurs grands clubs dont le PSG, l'international anglais semblerait vouloir opter pour un retour dans son pays natal plutôt qu'une nouvelle aventure étrangère...

Un échange Lingard-Sancho ?