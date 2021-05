Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est contraint de faire une croix sur une piste colossale !

Publié le 15 mai 2021 à 5h15 par Th.B.

Piste prise en considération par le PSG dans l’éventualité que Kylian Mbappé décide de partir, Jadon Sancho pourrait ne pas débarquer au Paris Saint-Germain. Un échange de joueurs entre Manchester United et le Borussia Dortmund en serait la cause.

Décidément, Kylian Mbappé pourrait faire trembler le marché des transferts cet été. En fonction de sa décision de rester au PSG ou de s’engager en faveur du Real Madrid notamment, le mercato devrait en être impacté. En effet, si Mbappé venait à choisir de se lancer un nouveau challenge ailleurs, la direction sportive du PSG sera inéluctablement dans l’obligation de trouver un remplaçant à son attaquant lié au club jusqu’en juin 2022. Mohamed Salah et Jadon Sancho seraient des options prises en considération. Mais pour l’ailier du Borussia Dortmund, la situation se compliquerait considérablement.

La piste Sancho totalement refroidie par Manchester United