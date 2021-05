Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Déjà une réponse sur l’arrivée d’Erling Haaland au Barça ?

Publié le 14 mai 2021 à 0h30 par La rédaction

Le président du Borussia Dortmund s’est exprimé sur le cas Erling Haaland. Décryptage.

Dans des propos accordés à Bild , le président du Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke s’est exprimé sur le cas Erling Haaland, priorité offensive du FC Barcelone cet été : « Je m'attends clairement à ce qu'Erling Haaland joue pour nous l'année prochaine. Le Real et le Barça ? Je pense qu’ils connaissent la situation contractuelle et notre position. Je suis totalement détendu. Personne ne nous a cru avec Jadon Sancho l'été dernier jusqu'au jour de la deadline, et il est toujours avec nous aujourd’hui. Soit vous avez un modèle où vous signez un joueur et le laissez repartir, soit vous ne l'avez pas. Nous pouvons vivre avec et nous sentir bien parce que nous connaissons la situation contractuelle, ce qui nous aide beaucoup . »

Dortmund n’y croit pas

Comment interpréter les propos du président du Borussia ? De manière très claire, ils indiquent qu’au sein de la direction de Dortmund, on ne craint absolument pas une offensive du Barça, tant on est persuadé que le club catalan n’aura pas l’argent pour approcher le montant susceptible de les convaincre de lâcher le buteur norvégien. Il en va de même pour le Real Madrid.