Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour oublier Neymar, Laporta prépare du lourd...

Publié le 13 mai 2021 à 16h30 par Dan Marciano

A la recherche de renforts en attaque, le FC Barcelone pourrait enrôler Sergio Agüero et Memphis Depay. Le club catalan aurait également des vues sur Erling Braut Haaland, mais ce dossier s'annonce complexe/

Elu président du FC Barcelone en mars dernier, Joan Laporta a du pain sur la planche. Le dirigeant va devoir sécuriser l’avenir de plusieurs cadres à l’instar d’Ousmane Dembélé, et surtout de Lionel Messi. Sous contrat jusqu’en juin, la Pulga attendrait la fin de la saison avant de se pencher sur la suite de sa carrière. Le président catalan va devoir également se pencher sur le prochain mercato estival. Les besoins ont été ciblés. Le FC Barcelone aurait l’intention de recruter un défenseur central, qui devrait être Eric Garcia (Manchester City) mais aussi au moins un attaquant afin de remplacer Luis Suarez. Ces derniers jours, plusieurs grands noms ont été liés au club blaugrana. Et certains dossiers semblent bien avancés.

Agüero et Depay proches du Barça

Comme indiqué par ESPN, le FC Barcelone entretiendrait des contacts réguliers avec Memphis Depay et Sergio Agüero. Et pour ce dernier, l’affaire semble plutôt bien engagée. Comme l’indique Sport ce jeudi, le club catalan aurait trouvé un accord avec l’attaquant argentin. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester City, le joueur de 32 ans devrait rejoindre gratuitement le Barça lors de l’intersaison et signer un contrat de deux ans. Annoncé un temps du côté de la Juventus ou encore du PSG, Agüero n’aurait pas hésité à baisser son salaire pour rejoindre son coéquipier en sélection Lionel Messi. Une arrivée qui ne devrait pas remettre en cause la venue de Memphis Depay Lui aussi en fin de contrat avec l’OL, le Néerlandais est une demande de Ronald Koeman, qui apprécie ses qualités. Mais Joan Laporta ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et aurait une grande priorité.

Haaland pour oublier Neymar ?