Mercato - PSG : Un dossier à 0€ mal embarqué pour Leonardo ?

Publié le 15 mai 2021 à 0h15 par La rédaction

Suivi par le PSG, Hakan Calhanoglu pourrait finalement décider de rester à l'AC Milan ou bien signer en faveur de la Juventus. Mais la décision finale risque d'être définie par le classement des deux équipes en fin de saison... et à ce petit jeu, Milan est devant.

Auteur d'une saison intéressante à nouveau avec l'AC Milan, Hakan Calhanoglu arrive en fin de contrat en juin prochain. À 27 ans, le Turc est courtisé et peut encore rêver d'un bon défi européen après être passé par le Bayer Leverkusen notamment. Mais alors que le PSG semblait être intéressé par son profil, le joueur du Milan serait finalement en discussion avec les Rossoneri concernant une prolongation de contrat et la Juventus roderait dans les parages...

Calhanoglu entre la Juventus et l'AC Milan ?