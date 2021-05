Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Moise Kean !

Publié le 14 mai 2021 à 20h15 par La rédaction

Prêté cette saison au PSG par Everton, Moise Kean se plaît dans la capitale. La Juventus souhaiterait le rapatrier, mais l’Italien veut jouer la Ligue des champions.

Le prêt de Moise Kean, d’Everton au PSG, fut l’une des petites surprises du dernier mercato estival. Pas forcément attendu, l’Italien a su tirer son épingle du jeu en profitant notamment de la méforme de Mauro Icardi et du grand nombre de match joués par le club parisien. Et comme révélé par le10sport.com le 22 mars dernier, Moise Kean se plait à Paris et ne souhaite pas quitter le club.

Moise Kean prêt à recaler la Juventus ?