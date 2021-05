Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un recrutement dicté par Lionel Messi ? La réponse !

Publié le 15 mai 2021 à 4h00 par T.M.

Très proche de Lionel Messi, Sergio Agüero pourrait bien le retrouver la saison prochaine au FC Barcelone. Néanmoins, La Pulga n’aurait rien à voir avec ce dossier.

Pour le FC Barcelone, les premiers renforts de l'été devraient venir de Manchester City. En effet, alors qu’il semble déjà acté qu’Eric Garcia, en fin de contrat, fera son retour chez les Blaugrana, il en serait également de même avec Sergio Agüero. Voyant lui aussi son bail expirer à l’issue de cette saison, l’Argentin pourrait s’engager avec le Barça et cela pourrait être annoncé après la finale de la Ligue des Champions disputée entre les Citizens et Chelsea. Agüero pourrait donc devenir un joueur blaugrana et être à cette occasion le coéquipier d’un certain Lionel Messi, dont il est très proche en dehors des terrains.

« Pas une requête de Messi »