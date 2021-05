Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi a fait une annonce fracassante à Leonardo !

Publié le 15 mai 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 15 mai 2021 à 8h17

Alors qu’il se montre décevant depuis maintenant plusieurs mois au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi n’aurait pas l’intention de poursuivre plus longtemps son aventure dans la capitale française.

Arrivé dans le cadre d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’Inter à l’été 2019, avant d’être acheté contre environ 55 M€ lors du dernier mercato estival, Mauro Icardi était parvenu à s’illustrer au PSG dans sa concurrence avec Edinson Cavani au cours de ses premiers mois sous la tunique rouge et bleue. Seulement voilà, ces belles performances n’ont été que de courte durée. Et pour cause, depuis janvier 2020, l’attaquant argentin est loin d’afficher son meilleur visage avec les pensionnaires du Parc des Princes. Discret dans le jeu, moins réaliste et trop souvent blessé, Mauro Icardi s’attire ainsi les critiques de nombreux observateurs du PSG, très déçus par la baisse de niveau du natif de Rosario. Et visiblement, celui qui était appelé à prendre la succession d’Edinson Cavani pourrait maintenant tout tenter afin de quitter Paris au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts…

Mauro Icardi aurait communiqué au PSG son intention de s’en aller !