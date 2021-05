Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sans Zidane, le Real Madrid peut-il recruter Mbappé ?

Publié le 15 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors qu’il n’a toujours pas annoncé sa décision pour son avenir, Kylian Mbappé reste la priorité du Real Madrid. Cependant, la situation incertaine de Zinedine Zidane chez les Merengue pourrait totalement relancer ce dossier.

Lié au PSG jusqu’à l’été 2022, Kylian Mbappé fait durer le suspense pour son avenir. Alors que Leonardo attend avec impatience la décision du champion du monde tricolore concernant sa prolongation de contrat, le principal intéressé se montre réticent à l’idée de s’engager sur le long terme, souhaitant conserver la mainmise sur son avenir. Une aubaine pour le Real Madrid, qui fait de Kylian Mbappé sa grande priorité pour cet été. Dans ce dossier, Florentino Pérez peut compter sur l’aide de Zinedine Zidane, puisque Kylian Mbappé souhaiterait évoluer sous les ordres de l’ancien numéro 10 selon Le Parisien . Mais le tacticien français sera-t-il encore en poste la saison prochaine ? Si la direction n’envisage plus de s’en séparer, Zinedine Zidane n’est pas sur la même longueur d’onde et pourrait totalement relancer l’opération Kylian Mbappé.

Sans Zidane, pas de Mbappé ?