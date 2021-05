Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Emery, Henrique... Comment le Real Madrid a raté Mbappé !

Publié le 15 mai 2021 à 13h30 par A.C.

Luis Ferrer, ancien adjoint d’Antero Henrique au Paris Saint-Germain, a dévoilé les dessous de l’arrivée de Kylian Mbappé en 2017.

L’été 2021 pourrait bien être celui de Kylian Mbappé. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, il pourrait en effet quitter le club. Sur le10sport.com nous dévoilions en effet que sa prolongation bloque toujours, alors que Leonardo travaille sur ce dossier depuis plusieurs mois déjà. Une tendance confirmée par Le Parisien , qui assure d’ailleurs que le Real Madrid serait prêt à accueillir Mbappé les bras ouverts. Un accord aurait d’ailleurs quasiment été trouvé et le club madrilène doit désormais trouver un terrain d’entente avec Nasser Al-Khelaïfi et le PSG... où cette situation commencerait à faire grincer des dents ! Selon les informations de Romain Molina, un départ de Mbappé pourrait entrainer celui de Leonardo, qui serait retenu responsable de cet échec.

« Unai Emery a été très fort, très bon avec Mbappé ! »

L’intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé n’est plus à prouver. En effet, Florentino Pérez semble déterminé à rattraper son erreur de 2017, qu’il doit en grande partie à Luis Ferrer. L’adjoint d’Antero Henrique au Paris Saint-Germain, a raconté dans les colonnes du Parisien comment il a convaincu Mbappé de snober le Real Madrid. « Je venais d’apprendre que le Real Madrid n’assurait pas une place de titulaire à Kylian, j’ai donc proposé à Antero qu’Unai Emery s’engage en ce sens auprès de lui » a expliqué l’Argentin, qui a travaillé pendant onze années au PSG, avant de revenir sur un déjeuner d’Unai Emery à Bondy, chez les Mbappé. « Ce jour-là, je me souviens à quel point Unai a été très fort, très bon ! Il a donné sa parole à Kylian qu’avec lui il jouerait. Et il a tenu sa promesse ».

« Ils ont compris qu’à Paris Mbappé allait jouer, alors qu’au Real, il y avait encore la BBC »