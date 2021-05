Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier à la lutte avec Garcia pour son avenir ?

Publié le 15 mai 2021 à 13h00 par A.C.

Christophe Galtier, en fin de contrat avec le LOSC, semble avoir la cote à l’étranger.

Si la saison peut se terminer sur un magnifique titre de champion de France, personne ne sait si Christophe Galtier sera encore au LOSC dans quelques mois. Son contrat se termine en effet le 30 juin prochain et une possible prolongation semble encore lointaine pour le moment. Sur le10sport.com, nous vous avons révélé que Galtier a été approché par l’OGC Nice, une piste qui lui plait beaucoup. A l’étranger, on le voit plutôt continuer sa carrière en Angleterre, sans qu’aucun club précis ne soit évoqué.

Un duel Galtier/Garcia pour le poste d’entraineur du Napoli