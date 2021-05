Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avec Longoria, Sampaoli prépare du lourd pour cet été !

Publié le 15 mai 2021 à 12h15 par D.M.

Alors que l’OM s’apprête à perdre plusieurs éléments, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli se seraient penchés sur le prochain mercato estival et auraient coché le nom de plusieurs joueurs susceptibles de venir à Marseille.

Le mercato estival s’annonce agité du côté de l’OM. De nombreux éléments en fin de contrat devraient franchir la porte de sortie dans les prochaines semaines à l’instar de Christopher Rocchia, de Valère Germain ou encore de Saîf Eddine-Khaoui. Les trois joueurs auraient d’ailleurs été mis à l’écart par Jorge Sampaoli, qui souhaiterait un groupe plus resserré. Des départs qui se rajoutent à celui de Florian Thauvin, en partances vers les Tigres de Monterrey. Toutefois, malgré quelques difficultés financières, Pablo Longoria compte également se montrer actif dans le sens des arrivées.

Sampaoli aurait validé les dernière pistes de Longoria

Le président de l’OM aurait l’intention de renforcer plusieurs postes lors du prochain mercato estival. A la recherche d’un possible successeur à Steve Mandanda, le dirigeant penserait à Alexander Nübel, doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich. Un défenseur central est aussi attendu et l’OM aurait coché le nom de Christopher Wooh, sous contrat avec Nancy. Pablo Longoria souhaiterait, par ailleurs, densifier l’entrejeu et les pistes Arturo Vidal (Inter), Thiago Almada (Velez Sarsfield) et Mattéo Guendouzi (Arsenal) seraient bien actives du côté de Marseille. Des renforts offensifs sont également espérés et il est question d’une possible arrivée d’Amine Adli (Toulouse) et de Stephy Mavididi (Montpellier). Enfin, un latéral gauche est souhaité par Jorge Sampaoli, qui aurait validé toutes ces pistes. A Pablo Longoria de jouer désormais !