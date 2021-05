Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a lâché ses consignes à Longoria pour le recrutement !

Publié le 15 mai 2021 à 7h45 par B.C.

Alors que l’OM devrait se montrer actif cet été, Jorge Sampaoli aurait informé Pablo Longoria qu’il ne souhaitait pas disposer d’un groupe trop étoffé la saison prochaine.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille s’annonce très mouvementé puisque le club phocéen s’apprête à perdre plusieurs éléments. Alors que le départ de Florian Thauvin pour les Tigres est acté, Valère Germain, Yuto Nagatomo, Saîf-Eddine Khaoui, Yohann Pelé et Christopher Rocchia partiront libres, tandis qu'Olivier Ntcham et Michaël Cuisance, prêtés, ne devraient pas être conservés. Hiroki Sakai, Duje Caleta-Car ou encore Boubacar Kamara pourraient également plier bagage, obligeant Pablo Longoria à se montrer actif. D’après les informations divulguées par Mohamed Bouhafsi, journaliste à RMC , Frank McCourt pourrait injecter plus de 60M€ pour aider l’OM à recruter, et Jorge Sampaoli aurait déjà donné une consigne importante à sa direction.

Sampaoli veut un groupe resserré la saison prochaine