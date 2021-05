Foot - OM

OM - Malaise : Ça commence déjà à se compliquer en interne pour Sampaoli !

Publié le 14 mai 2021 à 21h10 par B.C.

Alors que Jorge Sampaoli a décidé de mettre à l'écart certains joueurs du groupe professionnel, cette méthode ne ferait pas l'unanimité dans le vestiaire.

Alors que l’OM s’est incliné le week-end dernier sur la pelouse de l’ASSE (1-0), Jorge Sampaoli n’avait pas hésité à critiquer l’état d’esprit de ses troupes. « L'équipe doit avoir conscience que nous arrivons en fin de saison et, quels que soient les intérêts individuels, mon obligation d'entraîneur est de réunir tout le monde pour penser à l'avenir du club qui est de retrouver la coupe d'Europe et ne pas offrir quarante minutes à l'adversaire en raison de notre passivité », avait confié l’Argentin. L’OM s’apprête désormais à disputer deux matches importants dans la course à l’Europe, face à Angers dimanche puis Metz la semaine prochaine, et Jorge Sampaoli a pris une grosse décision à l’approche de la fin de saison.

La dernière décision de Sampaoli fait grincer des dents au sein de l’OM