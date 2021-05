Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rongier prévient Longoria pour son avenir !

Publié le 15 mai 2021 à 10h10 par A.C.

Valentin Rongier, sous contrat jusqu’en juin 2024, s’est exprimé au sujet de son avenir à l’Olympique de Marseille.

Cet été, l’Olympique de Marseille pourrait changer de visage. Jorge Sampaoli souhaite apporter plusieurs modifications au sein de son effectif... et semble déjà avoir pris les devants ! RMC Sport a en effet révélé tout récemment que Sampaoli aurait d’ores et déjà écarté plusieurs joueurs, en fin de contrat ou emmenés à partir, afin de réduire le groupe de l’OM pour cette fin de saison. En feraient partie Michaël Cuisance, Saîf-Eddine Khaoui ou Valère Germain, qui n’étaient apparemment pas à l’entrainement ce vendredi. De l’autre côté, le président Pablo Longoria devra également composer entre les choix de Sampaoli et les besoins de l’OM.

« Si une équipe met 20 ou 30 millions sur Rongier et que le président me dit qu’il a besoin d’argent... »