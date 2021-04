Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un coup de tonnerre pour l’avenir de Valentin Rongier ?

Publié le 25 avril 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que Jorge Sampaoli entend profiter de cette fin de saison pour effectuer un inventaire de l’effectif marseillais, le technicien argentin ne serait pas encore convaincu par Valentin Rongier.

Arrivé sur le banc de l’OM en mars, Jorge Sampaoli a réussi à redresser la situation de l’écurie phocéenne qui s’était engouffrée dans une énorme crise de résultats avant sa venue. Cependant, celui qui est considéré comme un disciple de Marcelo Bielsa n’est pas réputé pour avoir une méthode de travail simple et accessible à tous. En effet, l’Argentin a des principes assez exigeants, et c’est pourquoi Jorge Sampaoli compte profiter de cette fin de saison 2020/2021 pour effectuer une forme d’inventaire de son effectif et savoir sur quels joueurs il pourra compter lors du prochain exercice.

Valentin Rongier compte prouver sa valeur à Jorge Sampaoli !