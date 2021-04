Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Technique, mature… Ce «crack» qui a séduit Jorge Sampaoli !

Publié le 25 avril 2021 à 5h30 par T.M.

En Argentine, on a annoncé ce samedi que Jorge Sampaoli avait lancé les grandes manoeuvres pour Thiago Almada. A 19 ans, l’Argentin a tout d’un futur crack.

Alors qu’un nouveau projet a vu le jour à l’OM, la question est de savoir quelle sera la politique adoptée par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli cet été. Visiblement, sur la Canebière, on se tournerait vers le recrutement de jeunes talents en devenir afin de les faire éclore et assurer de grosses plus-values à l’avenir. En ce sens, l’entraîneur de l’OM aurait décidé de passer à l’offensive. Selon les informations de TyC Sports , Sampaoli aurait ainsi pris contact avec Thiago Almada, grand espoir du football argentin et qui évolue aujourd’hui à Vélez Sarsfield.

« Il a tout l’avenir devant lui »