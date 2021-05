Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier à 70M€ de Laporta totalement relancé par Mourinho ?

Publié le 15 mai 2021 à 7h30 par A.D.

Alors que le dossier Haaland serait compliqué à boucler, Joan Laporta aurait fait d'Alexander Isak son plan B. Toutefois, le président du Barça devrait se heurter à José Mourinho, le nouvel entraineur de la Roma, pour le buteur de la Real Sociedad.

Pour assurer la succession de Luis Suarez, parti à l'Atlético l'été dernier, le Barça rêverait de s'offrir Erling Haaland. Limité sur le plan financier à cause de la crise liée au coronavirus, le club catalan devrait avoir de grosses difficultés à boucler l'arrivée du buteur du Borussia Dortmund lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, Joan Laporta aurait déjà identifié un plan B au cas où l'opération Haaland venait à capoter. Selon les dernières informations de Marca , le nouveau président du Barça songerait à Alexander Isak en cas d'échec avec Erling Haaland. Cependant, l'écurie blaugrana ne serait pas seule pour le buteur de la Real Sociedad.

José Mourinho également dans le coup pour Alexander Isak ?