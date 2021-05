Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers une énorme désillusion pour… Erling Braut Haaland ?

Publié le 15 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone fasse de son recrutement une priorité estivale, le Borussia Dortmund a une nouvelle fois fait savoir à quel point le club souhaitait conserver Erling Braut Haaland à l’intersaison.

Et si Erling Braut Haaland quittait le Borussia Dortmund lors du prochain mercato, soit un an et demi après son arrivée au sein du club de la Ruhr ? Comme l’attestent les voyages de Mino Raiola et de son père Alf-Inge à Barcelone et à Madrid, deux clubs intéressés par ses services, un transfert pourrait être d’actualité. D’ailleurs, le nouveau président du FC Barcelone, à savoir Joan Laporta, ferait de sa venue cet été une priorité absolue. Cependant, alors qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024, le Borussia Dortmund s’est une nouvelle fois montré très clair concernant l’avenir de son insatiable buteur.

« Nous voulons que Haaland reste la saison prochaine »