Mercato - Barcelone : Joan Laporta a déjà son plan B après Haaland !

Publié le 14 mai 2021 à 21h30 par La rédaction

Le FC Barcelone cherche à se renforcer cet été. Si Erling Haaland apparaît comme la priorité des dirigeants catalans, Joan Laporta aurait déjà prévu un plan B en cas d'échec dans le dossier.

Éprouvant quelques difficultés cette saison, le FC Barcelone entend bien se renforcer cet été. Ainsi, Joan Laporta aurait quelques pistes au poste d’attaquant et ciblerait en priorité Erling Haaland, tout en avançant en parallèle sur les dossiers Memphis Depay et Sergio Agüero. Néanmoins, à cause de la concurrence et du prix du transfert, le Norvégien pourrait ne jamais débarquer en Catalogne, ce qui pousserait le président des Blaugrana a trouvé un plan B en cas d’échec. Et il semble avoir trouvé une solution.

Isak vu comme une bonne alternative à Haaland