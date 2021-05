Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire pour l’avenir d’Erling Haaland ?

Publié le 14 mai 2021 à 7h00 par La rédaction

Membre du directoire du Bayern Munich, Oliver Kahn s’est exprimé sur le dossier Erling Haaland. Décryptage.

Dans les colonnes du journal allemand Sport Bild , Oliver Kahn, qui occupe un poste de dirigeant au sein du Bayern Munich, s’est exprimé au sujet du dossier Haaland et sur les informations circulant autour d’une offensive possible du club bavarois cet été, en cas de départ de Robert Lewandowski : « Désolé, celui qui en parle n'a toujours pas compris la situation. Un package qui coûte plus de 100 millions d'euros est actuellement impensable pour le Bayern ».

Si l’état-major du Bayern est aussi sûr de ne pas bouger sur Haaland cet été…

Comment comprendre les propos d’Oliver Kahn ? De manière très claire, il indique que le Bayern Munich n’ira pas sur Erling Haaland, l’opération étant jugée bien trop coûteuse. En filigrane, Kahn donne une indication sur la conviction du Bayern Munich que le buteur norvégien ne sera pas transféré cet été, sinon il apparaît évident que la direction bavaroise se montrerait beaucoup plus vigilante sur le dossier. Au sein de l’état-major du Bayern, on ne croit donc absolument pas en la capacité du FC Barcelone de finaliser le deal Haaland cet été.