Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste colossale de retour au premier plan cet été ?

Publié le 14 mai 2021 à 19h00 par La rédaction

A l’affut de bons coups, le FC Barcelone pourrait renforcer son milieu de terrain avec un joueur en fin de contrat. En effet Georginio Wijnaldum serait sur les tablettes du club catalan.

Les temps sont durs pour le FC Barcelone. Encore peu performant cette année, malgré une Coupe d’Espagne remportée, le club catalan veut se réinventer pour retrouver les hauteurs qu’il a eu l’habitude de connaître lors de son histoire récente. Mais, en difficulté financièrement, les Blaugranas ne pourront pas faire n’importe quoi sur le marché des transferts qui s’ouvrira cet été.

Une arrivée de Wijnaldum pour 0€ ?