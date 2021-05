Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça a chauffé entre Laporta et Al-Khelaïfi pour Neymar !

Publié le 15 mai 2021 à 4h15 par T.M.

Dernièrement, il a encore été question d’un retour de Neymar au FC Barcelone. Et pour cela, Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta se seraient notamment rencontrés…

Le feuilleton Neymar a encore fait énormément parler. Annoncé proche de prolonger avec le PSG, le Brésilien aurait finalement retardé l’officialisation dans le but de donner du temps au FC Barcelone et à Joan Laporta afin de trouver une solution pour le faire revenir en Catalogne. Cela n’arrivera finalement pas puisque Neymar a bien fini par signer un nouveau contrat avec le PSG. Désormais, le joueur de 29 ans est lié jusqu’en 2025 avec le club de la capitale. Pour autant, en coulisse, cela aurait bel et bien discuté entre les deux clubs.

Une réunion qui vire au clash !