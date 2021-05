Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme sortie d’Alvaro Gonzalez sur son avenir !

Publié le 15 mai 2021 à 13h15 par A.C.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2023, Alvaro Gonzalez s’est exprimé au sujet de son avenir.

Au fil des mois, Alvaro Gonzalez s’est imposé comme un leader de l’Olympique de Marseille. Sa situation ne semble pas avoir évolué avec le départ d’André Villas-Boas et l’arrivée de Jorge Sampaoli, qui l’a aligné titulaire lors des dernières rencontres. Mais l’OM s’apprête à vivre un mercato estival riche en rebondissement, avec plusieurs joueurs qui pourraient arriver et d’autres qui quitteront le club. A 31 ans, Gonzalez est évalué à 7M€ par le site spécialisé Transfermarkt et son départ pourrait donc rapporter une somme non-négligeable à l’OM...

« C’était plus facile de parler de prolongation quand j’étais bon »