Mercato - OM : Alvaro Gonzalez fait passer un message fort à Longoria !

Publié le 14 mai 2021 à 18h10 par La rédaction

Présent en conférence de presse ce vendredi, Alvaro Gonzalez espère que l'OM aura les moyens de se renforcer lors du prochain mercato estival.

Malgré une situation financière délicate, l’OM espère se montrer actif dans le sens des arrivées. Pablo Longoria compte sur la vente de plusieurs éléments pour renflouer les caisses et passer à l’action dans plusieurs dossiers. Afin de pallier le possible départ de Boubacar Kamara, le président marseillais garderait notamment un œil sur Mattéo Guendouzi, prêté par Arsenal au Hertha. Le club marseillais souhaiterait également recruter Thiago Almada, mais il devra dépenser entre 15 et 20M€ pour mettre la main sur le joueur de Velez Sarsfield.

« On a besoin d'avoir une équipe forte »