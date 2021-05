Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les retrouvailles entre Zidane et Cristiano Ronaldo déjà planifiées ?

Publié le 16 mai 2021 à 0h00 par A.D. mis à jour le 16 mai 2021 à 0h37

Alors qu'il aurait déjà décidé de quitter le Real Madrid à la fin de cette saison, Zinedine Zidane se rapprocherait de plus en plus de la Juventus. Pensionnaire turinois depuis l'été 2018, Cristiano Ronaldo aurait déjà validé l'arrivée du coach français.

En difficulté cette saison avec le Real Madrid, Zinedine Zidane aurait pris une décision fracassante. Selon les dernières indiscrétions du Daily Mail , confirmées par Telemadrid , le coach merengue aurait décidé de quitter la Maison-Blanche dès cet été, soit un an avant la fin de son engagement. Alors qu'il ne devrait plus entrainer le Real Madrid la saison prochaine, Zinedine Zidane pourrait débarquer sur le banc de la Juventus. Une nouvelle qui enchanterait un certain Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo attend Zinedine Zidane à la Juve

D'après les indiscrétions de Paolo Paganini, divulguées sur son compte Twitter ce samedi, Zinedine Zidane serait de plus en plus proche d'un départ à la Juventus. Alors qu'il défend les couleurs des Bianconeri depuis l'été 2018, Cristiano Ronaldo serait favorable à une arrivée du coach français à Turin. Ce mercredi, Paolo Paganini avait déjà évoqué le rapprochement entre Zinedine Zidane et la Juve. Et à en croire le journaliste de Rai Sport , le technicien du Real Madrid pourrait même rallier La Vieille Dame en cas de Ligue Europa la saison prochaine.