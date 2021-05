Mercato - Real Madrid : La date est fixée pour la grande annonce de Zidane !

Foot - Mercato - Real Madrid

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait plier bagage dès la fin de cette saison et ne pas honorer son contrat jusqu'au bout. Focalisé sur les dernières échéances de la saison avec son club, le coach français ne devrait annoncer sa décision finale que lorsque toutes les compétitions de cet exercice 2020-2021 seront achevées.

Depuis le début de la saison, Zinedine Zidane a vécu des moments très difficile avec le Real Madrid. Alors qu'il a traversé plusieurs crises de résultats avec son club, le technicien français aurait pu être évincé à trois reprises par Florentino Pérez. Toutefois, Zinedine Zidane a toujours pu sauver le navire merengue, et sa peau par la même occasion. Malgré tout, un départ serait toujours possible pour le Ballon d'Or 98. En effet, Zinedine Zidane pourrait décider, de lui-même, de prendre ses jambes à son cou à l'issue de la saison. D'ailleurs, selon les dernières indiscrétions du Daily Mail , confirmées par Telemadrid , l'entraineur de 48 ans aurait d'ores et déjà décidé de quitter le Real Madrid cet été. Présent en conférence de presse ce samedi, Zinedine Zidane a été interrogé sur son avenir, mais a préféré entretenir le suspens quant à son futur à la Maison-Blanche .

« Je profite de chaque instant et m'entraîne avec mes joueurs. J'ai de la chance. Mon avenir ? Je suis désolé parce que la réponse va être ennuyeuse. Il y’a deux matchs à jouer. C’est la vérité, je ne sais pas ce qui va se passer. Tout peut arriver, c'est le Real Madrid. Ma force, c'est le quotidien, je ne me vois pas au-delà du quotidien. Je ne regarde ni le passé ni l'avenir, tout ce qui compte, c'est le présent. Sur ma phrase « je vais faciliter les choses pour le club » ? Vous pensez peut-être que je démissionne parce que je ne prends pas mes responsabilités ou parce que les choses se compliquent. Absolument pas. C’est juste que ce que je fais, je le fais à fond. Et il arrive un moment où les choses…. où il est temps de changer. Mais pour tout le monde, pas seulement pour moi. Pour le bien des joueurs, du club, de tout le monde. Je n'abandonne pas parce que c'est plus facile de dire j'abandonne... Les moments sont comme ça. Il y a des moments où il faut être là et d'autres où il faut changer » , a développé Zinedine Zidane ce samedi après-midi.

Dans la foulée, Fabrizio Romano a lâché de nouvelles précisions de taille sur l'avenir de Zinedine Zidane. Sur son compte Twitter , le journaliste du Guardian et de Sky Sport a expliqué que le coach du Real Madrid comptait annoncer son choix final à l'issue de la saison. De son côté, Florentino Pérez se préparerait déjà à toutes éventualités. Et en cas de départ de Zinedine Zidane, le président merengue aurait trois noms inscrits sur sa short-list. Une liste dans laquelle figurerait notamment Massimiliano Allegri.

